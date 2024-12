Budoni mette in conti in ordine, grazie ai soldi della Regione

Al Comune di Budoni i conti tornano in ordine.

Il Comune di Budoni compie un passo decisivo verso il risanamento finanziario. La Regione Sardegna ha concesso un finanziamento di 3,347 milioni di euro dal fondo di sostegno per gli squilibri di bilancio, una somma che rappresenta il primo intervento per coprire un disavanzo complessivo di 5 milioni. I restanti 2 milioni saranno recuperati attraverso un piano triennale da 706 mila euro annui, senza tagli ai servizi.

Il sindaco Antonio Addis ha annunciato l’avvio di una nuova fase volta a migliorare la gestione contabile e amministrativa del Comune, ponendo l’accento sulla trasparenza. Secondo quanto affermato dal primo cittadino, l’amministrazione ha riscontrato irregolarità nella gestione precedente, che non prevedeva né l’accantonamento né l’incasso delle somme dovute. Per riequilibrare il bilancio, sono stati avviati interventi di recupero dei tributi e una revisione delle tariffe, senza ricorrere ad aumenti generalizzati.

La gestione del servizio tributi è stata affidata alla società Sardegna Tributi, incaricata anche del recupero dell’evasione fiscale a partire dal 2019. Il sindaco ha inoltre criticato l’opposizione per le accuse di inefficienza rivolte all’amministrazione e per le proposte, ritenute simboliche e provocatorie, di rinuncia ai gettoni di presenza. Con oltre 5 milioni già ottenuti dalla Regione, Addis promette un’amministrazione trasparente e orientata a garantire servizi e investimenti per i cittadini.

