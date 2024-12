Una montagna di marijuana a Olbia, sequestro da una tonnellata

Maxi-sequestro di marijuana a Olbia: una tonnellata nella zona industriale

La polizia del commissariato di Olbia ha sequestrato una tonnellata di marijuana abbandonata sul ciglio di una strada nella zona industriale. Il ritrovamento è avvenuto nel tardo pomeriggio di sabato 7 dicembre, quando gli agenti, coordinati dalla Procura di Tempio, hanno scoperto numerosi sacchi contenenti le grandi quantità di erba. Il carico, pronto per essere consegnato, è stato probabilmente abbandonato in tutta fretta, forse dopo che i corrieri hanno percepito la presenza delle forze dell’ordine nelle vicinanze.

Le circostanze del ritrovamento sono ancora oggetto di investigazione. Non si esclude che la droga fosse in partenza dal porto di Olbia, un punto strategico per il traffico di stupefacenti, dato l’alto numero di coltivazioni di marijuana in Sardegna. In alternativa, potrebbe trattarsi di un carico in arrivo, destinato a essere smistato nel mercato florido delle vacanze di fine anno.

Il ritrovamento della droga, nascosta a qualche chilometro dal centro urbano, è il frutto di indagini in corso da diverso tempo. Non si esclude che gli agenti abbiano sfiorato i trasportatori della marijuana, costringendoli ad abbandonare il carico durante la fuga. Tuttavia, al momento non ci sono tracce del mezzo utilizzato per il trasporto né dell’autista, che probabilmente è riuscito a sfuggire.

