Fratelli d’Italia si riorganizza a Budoni, nuove nomine per il Comune

Alex Carta nominato responsabile dei giovani.

E’ tempo di nomine e progetti per Fratelli d’Italia, che ha raccolto ottimi consensi alle ultime regionali nel comune di Budoni risultando il terzo partito m. Il segretario provinciale dei giovani, Mattia Ventroni ha provveduto alla nomina di Alex Carta come responsabile dei giovani per il Comune della bassa Gallura.

Carta, 19 anni e studente di liceo si è speso con entusiasmo alle ultime elezioni regionali. Alex scrive per passione e ha intenzione di essere un punto di riferimento per i giovani della comunità che si rispecchiano nei valori del centro destra.

“Una sfida e una grande responsabilità – ha dichiarato Carta – spero di poter fare un buon lavoro e far capire ai giovani che il movimento di Giorgia Meloni è dinamico e presente anche da noi. Un modo per poter dar voce alle nostre idee”.

“Una squadra di cui mi fido ciecamente – dichiara Mattia Ventroni – un punto di partenza per un progetto più ampio. Fratelli d’Italia rappresenta la casa di tutti coloro che si rispecchiano nei valori della destra. Abbiamo intenzione di portare avanti iniziative sociali, culturali e ambientali sul territorio comunale per dare vita ad una politica con la P maiuscola. Le persone che ci hanno dato la fiducia alle regionali non devono sentirsi lasciate sole”.

Il direttivo:

Segretario : Mattia Ventroni

Vice Segretario : Antonio Scano

Responsabile politiche giovanili : Alex Carta

Responsabile Comunicazione : A. B. (II componente gradisce l’anonimato.

Responsabile politiche sociali : Ramona Maccioni

Responsabile Rapporti con le Imprese : Romina Manca

Responsabile difesa valori sardi: Pina Zaccheddu

Responsabile Cultura e Storia : Agostino Cucculliu

