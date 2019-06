Guasto all’impianto di sollevamento, Budoni resta senza acqua

Attivato il servizio con l’autobotte.

A causa di un blocco in un impianto di sollevamento, questa mattina il Consorzio di Bonifica della Sardegna centrale ha interrotto la fornitura di acqua grezza al potabilizzatore che alimenta Budoni centro, le frazioni di Tanaunella, Agrustos, Luddui, Limpiddu, San Gavino, la zona bassa di Solità, Birgalavo, San Silvestro, Malamuri e Porto Aiunu.

I tecnici di Abbanoa si sono immediatamente attivati per far fronte all’emergenza con manovre in rete. E’ stato attivato anche il servizio sostitutivo di autobotte per chi ne avesse necessità e per le utenze sensibili: il mezzo staziona nei parcheggi del campo sportivo. L’erogazione all’utenza dovrebbe essere nuovamente garantita a fine mattinata.

Qualsiasi anomalia può essere segnalata al servizio di segnalazione guasti di Abbanoa tramite il numero verde 800.022.040 attivo 24 ore su 24. Abbanoa segnala che alla ripresa dell’erogazione l’acqua potrebbe essere transitoriamente torbida a causa dello svuotamento e successivo riempimento delle tubazioni.

