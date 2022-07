L’accordo tra il Comune di Budoni e la Guardia di Finanza di Nuoro.

Venerdì scorso, presso la sede del Comando provinciale della Guardia di Finanza di Nuoro, è stato firmato un protocollo d’intesa con il Comune di Budoni, in materia di controllo della spesa pubblica. Lo scopo che si pone è quello di rafforzare il sistema di prevenzione e contrasto delle condotte lesive degli interessi economici e finanziari pubblici connessi alle misure di sostegno e di incentivo, per le quali è già stato perfezionato l’iter di concessione da parte dell’Ente e anche quello rafforzare la collaborazione tra i firmatari del Protocollo, in relazione allo svolgimento di attività di controllo riguardanti, fra l’altro, il corretto versamento, da parte dei soggetti obbligati, dell’imposta di soggiorno riscossa in relazione all’erogazione di servizi alberghieri.

In base all’accordo, il Comune di Budoni si impegna a fornire alla Guardia di Finanza di Nuoro dati, notizie, informazioni e analisi di contesto utili al perseguimento delle finalità collaborative ai fini della prevenzione e repressione di irregolarità, frodi e abusi di natura economico- finanziaria.

Inoltre, con particolare riferimento al corretto versamento dell’imposta di soggiorno, il citato Ente si impegna a inviare qualificate segnalazioni riferite all’esito dei controlli effettuati dal proprio ufficio tributi tenendo conto delle risultanze contabili e dei dati e comunicazioni forniti dalle strutture ricettive che operano nel territorio comunale, ovvero incrociando i dati delle inserzioni caricate dagli operatori del settore nel nuovo portale, attivato dal Comune, budoni.paytourist.com.

Il sindaco Giuseppe Porcheddu, nell’occasione, ha ringraziato la Guardia di Finanza di Nuoro nella figura del comandante provinciale colonnello Alessandro Ferri, per la sottoscrizione del protocollo d’intesa, fortemente voluto dall’Ente, in materia di contrasto all’evasione e alle frodi fiscali, tra le quali quelle relative all’imposta di soggiorno comunale alla cui riscossione e versamento a favore dell’Ente, sono tenuti gli esercenti di attività ricettive.