Con Salmo nei locali alla moda, Ibrahimovic star in Costa Smeralda

Ibrahimovic star in Costa Smeralda.

Tutti pazzi per Ibrahimovic in Costa Smeralda. La presenza del campione rossonero è stata salutata con grande entusiasmo dai frequentatori della movida gallurese. Tra gli ammiratori del calciatore è spuntato anche il rapper Salmo, che ha immortalato l’incontro con un selfie e una linguaccia. “Con mio cugino svedese, se avete problemi li risolve lui”, ha scritto in un post.

In tanti sono rimasti sorpresi dalla presenza dell’attaccante al ToyRoom, club appartenente al SottoVento. Il calciatore si è dedicato un sabato sera tra i tuffi in mare e la discoteca. Non sono mancati gli aperitivi in compagnia di altrettanti campioni quali ad esempio il cestista Paul Geoge della Nba, Danilo Gallinari e altri campioni del basket ex Dinamo come Riccardo Fois e Jack Devecchi.