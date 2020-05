L’incendio ad una casa di Budoni.

Nella tarda mattinata odierna un incendio ha interessato una abitazione situata nella Via Dante a Budoni. La squadra dei Vigili del Fuoco di Siniscola è prontamente intervenuta per estinguere le fiamme sviluppatesi nel soggiorno di una abitazione nel centro abitato.

La squadra di soccorso è riuscita in pochi attimi ad estinguere le fiamme che avevano già aggredito gli arredi della stanza e sviluppato un inteso fumo che si era espanso negli altri ambienti dello stabile. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri e la Compagnia Barracellare di Budoni.

Al termine delle operazioni sono stati effettuati alcuni accertamenti per determinare le cause che hanno originato le fiamme. Per il momento si propende per cause di natura accidentale. Fortunatamente non si registrano persone coinvolte o danni strutturali allo stabile.

