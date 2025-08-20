Barca si incaglia a Porto Ottiolu: salvate 3 persone a bordo

Incidente in barca a Porto Ottiolu.

Nel primo pomeriggio, intorno alle 12:25, a Porto Ottiolu (Budoni), una barca a vela di 12 metri è rimasta incagliata in una scogliera. Immediato l’intervento di una squadra nautica del Presidio acquatico di Budoni è intervenuta per un soccorso persone a un imbarcazione.

Su disposizione della Guardia Costiera, la squadra nautica composta da gommone e moto d’acqua ha provveduto a soccorrere e portare a terra i 3 membri dell’equipaggio che in quel momento erano a bordo trasportandoli a terra.

