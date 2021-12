L’incidente questo pomeriggio a Budoni.

Incidente questo pomeriggio intorno alle 14 a Budoni, sulla statale 131 Dcn, in direzione Olbia. Per cause in corso di accertamento un’auto è finita contro un palo dell’area di sosta e si è capovolta.

Sul posto sono intervenuti i soccorsi che hanno prestato le prime cure e hanno trasportato all’ospedale di Olbia un giovane: le sue condizioni comunque non sono gravi. Presenti anche i Vigili del Fuoco per mettere in sicurezza la zona e le squadre dell’Anas.