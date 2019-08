L’incidente sulla statale 131 Dcn.

È di cinque feriti il bilancio dell’incidente stradale avvenuto questa mattinata, verso le 11,30, nella galleria, “S’iscala’ sulla statale 131 DCN, la 4 corsie per Nuoro, nel tratto del comune di Budoni.

Per cause in corso di accertamento, un’auto, con 5 ragazze originarie di Roma a bordo, si è ribaltata rovinosamente. Coinvolte altre tre vetture. Gli occupanti sono stati assistiti e trasportate agli ospedali di Nuoro e Olbia dalle ambulanze del 118.

Sul posto anche la squadra dei Vigili del fuoco di Siniscola, le pattuglie della polizia stradale e l’ANAS.

