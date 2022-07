Interventi nel tratto di Budoni.

Sulla strada statale 131 “Diramazione Centrale Nuorese” proseguono gli interventi di realizzazione della nuova pavimentazione drenante che, fino al 5 agosto, riguarderanno un tratto di circa 4 chilometri tra Posada e Budoni, in provincia di Sassari.

Per consentire lo svolgimento dei lavori il transito sarà regolato a doppio senso di marcia sulla carreggiata libera. Gli interventi riguardano anche il rifacimento della segnaletica orizzontale. Nell’ultimo weekend di luglio, compreso tra venerdì 29 e domenica 31, il cantiere sarà rimosso per agevolare​ il traffico in vista dell’esodo estivo.

Gli interventi rientrano nel piano avviato da Anas per la riqualificazione della statale 131 DCN che comprende, oltre alla realizzazione della nuova pavimentazione, anche l’ammodernamento dei viadotti e delle gallerie.