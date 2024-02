Da Anas novità per la galleria S’Iscala sulla 131 Dcn a Budoni

Verso la conclusione gli interventi delle corsie in direzione Nuoro della galleria ‘S’Iscala’, tra Budoni e Posada, sulla 131 Dcn. L’apertura al traffico è prevista per martedì 5 marzo quando il flusso veicolare sarà convogliato a doppio senso di marcia lungo la canna ultimata, per permettere la prosecuzione dei lavori nel tunnel in direzione Olbia. La prossima settimana ci sarà il cambio di corsie e si potrà passare nell’altro verso, col doppio senso di marcia lungo la stessa canna

“Gli interventi hanno riguardato il risanamento strutturale mediante la ricostruzione completa della volta della galleria per tutta la sua lunghezza (1440 metri) – spiegano da Anas -. Tramite l’istallazione di particolari pannelli isolanti la struttura interna è stata impermeabilizzata per impedire infiltrazioni. Negli imbocchi sono stati invece realizzati interventi di ripristino superficiale dei calcestruzzi ammalorati e di risanamento delle pareti”.

“I lavori, del valore complessivo di 50 milioni di euro, saranno completati nella loro interezza entro la prima parte del 2025. Fanno parte del piano Anas per il risanamento strutturale e impiantistico delle gallerie presenti sulla statale 131 Dcn che, una volta conclusi, garantiranno maggiori standard di sicurezza e comfort lungo il tracciato”.

