Una poltrona per due, derby M5s all’ultimo voto tra Li Gioi e Bifulco

Li Gioi dovrebbe battere al fotofinish la concorrenza di Bifulco

In Gallura c’è un derby interno all’M5s: Li Gioi e Bifulco sono vicinissimi, ma le schede ancora da scrutinare dovrebbero premiare uno dei due. Al momento ci sono 11 voti di scarto tra il consigliere uscente Roberto Li Gioi e l’outsider Vincenzo Bifulco. Un testa a testa forse difficile da preventivare, che in Gallura ha dato un brivido in più per queste Regionali vinte al fotofinish da Alessandra Todde. Con 158 sezioni scrutinate, sulle 161 della Gallura, Li Gioi ha 1.548 voti e Bifulco 1.537. All’appello mancano le tre di Luras e proprio quelle dovrebbero portare al distacco finale degli ultimi metri: in quello spoglio Li Gioi ha preso qualche decina di voti in più.

Ormai è praticamente certo che Roberto Li Gioi potrà conservare lo scranno nell’assemblea regionale. Dovrebbe essere lui uno dei sette consiglieri che per la seconda volta potranno portare la bandiera a Cinque stelle in Consiglio regionale. Un traguardo che ha rischiato di sfumare all’ultimo per la fortissima concorrenza interna di Bifulco. Il Movimento cinque stelle ha incassato 5.894 preferenze in Gallura, medaglia di bronzo nell’Isola dopo i 17.047 di Cagliari e 12.754 di Sassari.

La conferma dell’elezione arriva oggi direttamente da Roberto Li Gioi. “1582 volte grazie. Vi comunico una gioia immensa: sarò in Consiglio regionale per altri 5 anni – annuncia su Facebook -. Metterò tutto me stesso per portare avanti l’enorme lavoro che ci aspetta assieme alla nostra presidente Alessandra Todde”. Anche Vincenzo Bifulco affida ai social il saluto agli elettori. “Desidero ringraziare tutti gli amici galluresi e, soprattutto i miei concittadini, per la fiducia accordatami e per l’apprezzamento manifestatomi votandomi numerosi – commenta il medico maddalenino -. Siete stati determinanti per contribuire ad eleggere la prima donna sarda presidente della Regione Sardegna Alessandra Todde e per far vincere la coalizione da Lei guidata. Il cambiamento è già iniziato”.

