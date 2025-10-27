Lavori alla rete Abbanoa di Budoni, i rubinetti restano a secco

I lavori alla rete idrica di Abbanoa a Budoni.

Mercoledì 29 ottobre, il comune di Budoni sarà interessato da un intervento programmato da parte delle squadre di Abbanoa. L’operazione riguarderà la sostituzione della condotta idrica in via Delle Viole, nella frazione di Porto Ottiolu, con l’obiettivo di migliorare l’efficienza del servizio e garantire una distribuzione più affidabile.

A partire dalle 11:15 e fino al termine dei lavori, previsto intorno alle 17, i residenti di Porto Ottiolu potranno sperimentare sospensioni temporanee dell’erogazione e cali di pressione nelle abitazioni. Gli operatori di Abbanoa lavoreranno con l’impegno di contenere il più possibile la durata dell’interruzione, e l’erogazione dell’acqua sarà ripristinata immediatamente qualora i lavori dovessero concludersi in anticipo rispetto alla tabella di marcia.

Il gestore invita la cittadinanza a segnalare eventuali malfunzionamenti attraverso il numero verde 800/022040, attivo tutti i giorni, 24 ore su 24. Al momento della ripresa del servizio, è possibile che l’acqua presenti un aspetto temporaneamente torbido, conseguenza normale del riempimento e della pulizia delle tubazioni a seguito dell’intervento.

