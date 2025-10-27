Olbia inaugura lo Sportello Antidiscriminazioni per i cittadini

Lo Sportello Antidiscriminazioni a Olbia.

Olbia rafforza il proprio impegno nella promozione dei diritti e nella lotta a ogni forma di discriminazione con l’inaugurazione dello “Sportello Antidiscriminazioni della Città di Olbia“, in programma giovedì 30 ottobre alle ore 10 presso l’Olbia Community Hub, in via Perugia 3, nel quartiere Poltu Cuadu. L’iniziativa, aperta alla cittadinanza e alla partecipazione delle associazioni locali, segna un passo concreto nella creazione di spazi di tutela, ascolto e orientamento per chi subisce o assiste a episodi discriminatori.

L’avvio dello Sportello rientra nel più ampio progetto Cities – Cities Initiative Towards Inclusive and Equitable Societies, Cerv-2023-Equal, in cui il Comune di Olbia partecipa insieme ad altre città italiane e partner internazionali, tra cui Reggio Emilia, Modena, Ravenna, Casalecchio di Reno, Leuven, Strasburgo, Icei, l’Università di Modena e Reggio Emilia e Fondazione Mondinsieme, con il sostegno delle Regioni Emilia-Romagna e Sardegna.

La realizzazione dello Sportello è il risultato di un percorso di co-progettazione e co-gestione con cinque associazioni del territorio: Labint, New Generation on the Wave, Prospettiva Donna, Note di Luce Onlus e Le Misericordie, che metteranno a disposizione un’equipe di professionisti e mediatori formati specificamente sulle tematiche della discriminazione.

Il servizio, completamente gratuito, offrirà ascolto e orientamento a chiunque subisca discriminazioni basate su genere, orientamento sessuale, etnia, religione, disabilità, età o altre condizioni personali e sociali. Con l’iniziativa, Olbia punta a consolidare una comunità sempre più equa, inclusiva e rispettosa delle diversità, invitando tutti i cittadini a partecipare liberamente all’inaugurazione.

