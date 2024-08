Fuori programma a Budoni per Chadia Rodriguez

Festa e musica si sono interrotte all’improvviso a Budoni quando Chadia Rodriguez non ha gradito una frase del pubblico e si è arrabbiata. La rapper canta testi espliciti e si mostra in pose sexy sui social, ma ha messo in riga uno spettatore che ha superato il limite. Sta a lei scegliere se mostrarsi vestita o seminuda, ma da qualcuno in mezzo al pubblico di Budoni è arrivato l’invito a levarsi la camicia. Lei ha individuato l’autore della richiesta molesta e si è accanita. Rincarando la dose quando si è resa conto che non si trattava di un teenager.

“Amore, se mi togliessi la camicia poi sarebbe un problema per te – gli ha urlato dal palco -. Porta rispetto, perché sei adulto e sei circondato da ragazzini, che poi prendono il tuo esempio di merda. Ricordatelo. Poi credono che sia normale!”. Chadia non ha preso per niente bene lo squallido invito dello spettatore. “Ma “Levati la camicia” cosa? Che vengo a darti due sberle! Ma come ti permetti? – ha concluso -. Ma vedi di imparare a stare al mondo!”. La sua reazione è diventata virale ed è stata molto apprezzata

