Budoni saluta Luciana Canu, l’addio a soli 57 anni

La comunità di Budoni scossa dall’addio a Luciana Canu

Una breve malattia si è portata via Luciana Canu, a soli 57 anni, lasciando un vuoto nel cuore della comunità di Budoni. Aa dare il triste annuncio è la madre Antonina, assieme agli zii, alle zie, ai cugini e a tutti i suoi parenti. Sono tanti e commossi i messaggi di cordoglio che anche sui social sono stati lasciati per mostrare vicinanza alla madre di Luciana. L’obiettivo è quello di circondarla di affetto per affrontare meglio questo momento doloroso.

Il funerale è in programma lunedì 20 marzo alle 15.15 nella chiesa di San Pietro, partendo dalla casa di Luciana in via Dante 12 a Budoni.

