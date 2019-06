I soccorsi del 118 sulla spiaggia di Budoni.



L’hanno vista in difficoltà mentre si trovava in mare, poco distante dalla riva, nella spiaggia di Budoni. E subito due bagnanti ed un bagnino si sono lanciati in mare a soccorrerla.

Si trova attualmente ricoverata in rianimazione all’ospedale di Olbia una turista della provincia di Cremona, in Lombardia, di 60 anni, M. A. B.

Ha avuto un malore questa mattina, verso le 11,30, mentre si faceva uno dei primi bagni della stagione. L’elicotterlo del 118 è atterrato in prossimità della spiaggia e dopo i primi soccorsi dei sanitari sul posto è stata trasportata al nosocomio di Olbia.

