Da Budoni a Musicultura 2026: Manuella tra i finalisti

21 Aprile 2026

di Giulia Rago

La cantautrice di Budoni Manuella conquista la giuria.

Di Antonio Piga

Da Budoni, la cantautrice Manuela Manca, nota con lo pseudonimo di Manuella, conquista la giuria ed è tra i sedici finalisti di Musicultura 2026. “Undi è l’amori?” è il titolo del suo brano che racconta una storia di talento, radici e identità. Una storia che parte dalla Sardegna e arriva fino al palco di uno dei festival più importanti della musica d’autore italiana.

Nata a Budoni, in Gallura, nel 1990, è cresciuta con l’amore per la musica. Le sue ispirazioni affondano le radici nella cultura sarda, ma si apre a sonorità contemporanee. Il brano in gallurese che la porta sotto i riflettori si intitola “Undi è l’amori?”. Una canzone intensa, un viaggio nella lingua e nei suoni della Sardegna. Un progetto che unisce identità e ricerca artistica. Con questo brano viene selezionata tra i 16 finalisti del prestigioso festival Musicultura. Il pezzo entrerà anche nella compilation ufficiale della manifestazione.

Il traguardo ha un peso importante. Manuella è stata selezionata tra oltre 1000 candidati per la fase finale del concorso. Il 23 e 24 aprile appuntamento al Teatro Persiani con i finalisti della XXXVII edizione e Raphael Gualazzi. Due serate decisive.

Il percorso artistico.

Sin dai primissimi anni Manuella nutre un legame vitale con la musica e il canto. “Suo nonno paterno, cantante di poesie galluresi, le ha trasmesso questa infinita passione”. Una radice forte. “È cresciuta con la musica addosso spaziando tra pop, soul, jazz, rock, elettronica, bossanova e non solo”. Un’identità musicale ampia.

Si trasferisce giovanissima a Roma e a soli 18 anni apre il concerto di Patty Pravo e Mario Biondi in Umbria per “Musica per i Borghi”. Un debutto importante. Gli anni romani la vedono lavorare duramente alla sua crescita artistica ed esibirsi in varie Jam Session in storici locali romani. Nel 2011, dopo un breve periodo a Londra, decide di trasferirsi a Milano per la specializzazione e per intraprendere un nuovo progetto musicale.

Nel 2016 è corista ufficiale di Rocco Hunt durante tutto il “Wake up tour”. La sua musica oggi riflette una ricerca personale precisa. Testi spesso in lingua sarda. Tradizione e suoni moderni si incontrano. “Undi è l’amori?” rappresenta questo percorso. Una sintesi autentica. Una voce che guarda lontano senza dimenticare da dove parte.

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