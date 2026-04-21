Da Budoni a Musicultura 2026: Manuella tra i finalisti

La cantautrice di Budoni Manuella conquista la giuria.

Di Antonio Piga

Da Budoni, la cantautrice Manuela Manca, nota con lo pseudonimo di Manuella, conquista la giuria ed è tra i sedici finalisti di Musicultura 2026. “Undi è l’amori?” è il titolo del suo brano che racconta una storia di talento, radici e identità. Una storia che parte dalla Sardegna e arriva fino al palco di uno dei festival più importanti della musica d’autore italiana.

Nata a Budoni, in Gallura, nel 1990, è cresciuta con l’amore per la musica. Le sue ispirazioni affondano le radici nella cultura sarda, ma si apre a sonorità contemporanee. Il brano in gallurese che la porta sotto i riflettori si intitola “Undi è l’amori?”. Una canzone intensa, un viaggio nella lingua e nei suoni della Sardegna. Un progetto che unisce identità e ricerca artistica. Con questo brano viene selezionata tra i 16 finalisti del prestigioso festival Musicultura. Il pezzo entrerà anche nella compilation ufficiale della manifestazione.

Il traguardo ha un peso importante. Manuella è stata selezionata tra oltre 1000 candidati per la fase finale del concorso. Il 23 e 24 aprile appuntamento al Teatro Persiani con i finalisti della XXXVII edizione e Raphael Gualazzi. Due serate decisive.

Il percorso artistico.

Sin dai primissimi anni Manuella nutre un legame vitale con la musica e il canto. “Suo nonno paterno, cantante di poesie galluresi, le ha trasmesso questa infinita passione”. Una radice forte. “È cresciuta con la musica addosso spaziando tra pop, soul, jazz, rock, elettronica, bossanova e non solo”. Un’identità musicale ampia.

Si trasferisce giovanissima a Roma e a soli 18 anni apre il concerto di Patty Pravo e Mario Biondi in Umbria per “Musica per i Borghi”. Un debutto importante. Gli anni romani la vedono lavorare duramente alla sua crescita artistica ed esibirsi in varie Jam Session in storici locali romani. Nel 2011, dopo un breve periodo a Londra, decide di trasferirsi a Milano per la specializzazione e per intraprendere un nuovo progetto musicale.

Nel 2016 è corista ufficiale di Rocco Hunt durante tutto il “Wake up tour”. La sua musica oggi riflette una ricerca personale precisa. Testi spesso in lingua sarda. Tradizione e suoni moderni si incontrano. “Undi è l’amori?” rappresenta questo percorso. Una sintesi autentica. Una voce che guarda lontano senza dimenticare da dove parte.

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