Arzachena alla conquista dei campionati italiani di scacchi

Grandi risultati compiuti da Arzachena con gli scacchi.

L’eccellenza sportiva della Sardegna si sposta sulla scacchiera grazie ai risultati straordinari dell’A.S.D. Arzachess, realtà d’eccellenza del Comune di Arzachena e protagonista assoluta dei campionati italiani di scacchi 2026. L’associazione guidata da Giuseppe Corbo si presenta alla competizione con un organico imponente composto da ben dodici formazioni, confermando una vitalità e una profondità agonistica senza precedenti nel panorama regionale. Mentre dieci squadre hanno già concluso con successo le fasi del raggruppamento regionale disputate a Sassari, l’attenzione nazionale si concentra ora sulle due compagini ammiraglie del circolo gallurese.

Dal 24 al 30 aprile, la località di Darfo Boario Terme ospita le fasi decisive del Master assoluto e del Master femminile, dove le squadre “Arzachess Costa Smeralda” e “Arzachess Costa Smeralda Girl” competono per il titolo di campione d’Italia. Il traguardo rappresenta un unicum storico per il movimento isolano, poiché nessun altro circolo sardo è mai riuscito ad approdare alla serie Master. Per il club di Arzachena si tratta invece della quarta partecipazione consecutiva con una doppia rappresentanza, un dato che sottolinea la solidità di un progetto tecnico ormai consolidato ai vertici nazionali e strettamente legato al territorio locale.

I risultati.

Le ambizioni per l’edizione corrente sono alimentate dai risultati dello scorso anno, che hanno visto la formazione arzachenese conquistare un prestigioso terzo posto. La squadra maschile si presenta quest’anno con una rosa ulteriormente rinforzata sotto la guida del capitano Francesco Sonis, attuale campione italiano assoluto. Oltre al talento dei maestri Fide Nicholas Paltrinieri e Stefano Gonzalo Maldonado, la formazione può vantare la presenza del grande maestro Awonder Liang. Il giocatore americano si presenta ai blocchi di partenza come il profilo dal rating più elevato dell’intera manifestazione, occupando attualmente la ventiquattresima posizione nel ranking mondiale e portando il nome di Arzachena nell’élite globale della disciplina.

Parallelamente, nel Master femminile, l’A.S.D. Arzachess punta a un ruolo da protagonista affidandosi all’esperienza della capitana e maestra internazionale Camelia Ciobanu. Il quartetto è completato dalla prima nazionale Francesca Garau e dalle sorelle Claudia e Alessandra Scarpa, entrambe detentrici del titolo di prima nazionale. La spedizione in terra bresciana rappresenta il culmine di un percorso di crescita che coinvolge l’intero tessuto sociale del Comune di Arzachena, portando i colori della città nei contesti più prestigiosi degli scacchi italiani. Gli appassionati possono seguire l’evoluzione delle partite in tempo reale attraverso le principali piattaforme di trasmissione scacchistica digitale e i canali ufficiali della Federazione Scacchistica Italiana.

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