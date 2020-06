La paperella in spiaggia a Porto Ottiolu.

Saltellava tra un ombrellone e l’altro incuriosita. Si fermava sulla passerella che corre lungo la spiaggia e guardava chi arrivava come per interrogarlo. In poco tempo è diventata l’attrazione preferita dei bambini, questo pomeriggio, a Porto Ottiolu, nel comune di Budoni.

Una paperella ha animato i tanti bagnanti, che hanno deciso di concedersi un po’ di relax in questa calda domenica di fine giugno. C’è chi la osservava divertito, chi la allontanava con un piede se invadeva i limiti necessari dal distanziamento sociale. I più incuriositi dalla sua presenza sono stati i bambini. Insomma, la paperella è diventata, questo pomeriggio, la vera intrattenitrice di Porto Ottiolu.

