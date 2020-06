L’incidente ad una 12enne.

Un attimo di disattenzione. Il piede che perde l’appoggio ed un volo di circa 7 metri a terra. Attimi di paura questo pomeriggio, dopo le 17, nella spiaggia di Rocce Rosse ad Arbatax.

Una ragazzina di 12 anni di Bergamo, in vacanza con la sua famiglia, è caduta dal muraglione, che disegna le caratteristiche rocce, precipitando a terra. La giovanissima è stata soccorsa dai medici del 118 ed era cosciente.

È stata, quindi, trasportata in elicottero all’ospedale di Cagliari per accertamenti. Ha subito un trauma alla schiena, ma fortunatamente non dovrebbe essere grave.

