Il pizzaiolo di Budoni alla finale tv.

Il pizzaiolo Matteo Vari conquista la finale del Pizza Talent Show. C’è grande attesa anche a Budoni, dove è titolare del ristorante pizzeria La Piazzetta, per la puntata che andrà in onda in due diverse serate con le pizze gourmet preparate e sfornate l’11 maggio e la proclamazione del vincitore che avverrà il 12.

Dopo una lunga battaglia andata avanti per settimane è arrivato l’atto conclusivo del talent condotto da Alessandro Di Pietro che vedrà la proclamazione del vincitore. Il titolare de La Piazzetta ha vinto la semifinale con una pizza dal sapore unico: ripieno di cime di rapa saltate salsiccia di maiale nero stracciatella di Andria e senape al miele accostando così il dolce al salato in un equilibrio perfetto.

Il pizzaiolo romano si è dimostrato capace di sbaragliare la concorrenza convincendo i giudici nella semifinale raggiungendo il traguardo della finale del programma televisivo in onda su Alma TV canale 65 del digitale terrestre. Il maestro dovrà vedersela con Mario Pirrotta e Renata Angelucci per il titolo di miglior pizzaiolo.

“Sono davvero felice di aver conquistato la finale del Pizza Talent Show 2022 per il centro Italia, essere in questi studi televisivi a Roma la mia città natale a giocarmi il titolo è davvero fantastico. Fino a questo momento ho gareggiato in categorie che sentivo mie, come la pizza ripiena con cui ho vinto la semifinale. Non vedo l’ora di divertirmi e stupire i giudici con la mia pizza gourmet nella finalissima – ha spiegato il Matteo Vari -. Durante il programma ho avuto la possibilità di fare amicizia e conoscere tanti professionisti dell’arte bianca, uno su tutti è Gabriele Gianotti un concorrente del nord. Lo devo ringraziare perché dalle chiacchierate in hotel con lui è nato l’abbinamento di sapori della mia pizza ripiena”.