Il primo caso di coronavirus a Budoni.

Era inevitabile e non bisogna allarmarsi. Anche Budoni ha registrato il primo caso di un residente positivo al coronavirus. Dalle prime informazioni che filtrano la persona contagiata non è grave e per lei, dopo le verifiche dei tamponi, è scattata la quarantena domiciliare.

Si allunga così il numero delle persone positive al coronavirus in Gallura. Dopo i quindici casi dell’ospedale di Olbia di ieri e quelli registrati al nosocomio di Tempio oggi il nuovo caso di Budoni.

