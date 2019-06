Dovrà espiare una pena di 3 mesi.

I militari della stazione carabinieri di Budoni, hanno tratto in arresto un pregiudicato del luogo, in ottemperanza all’ordine di esecuzione per la carcerazione emessa dall’Ufficio Esecuzioni Penali della Procura Generale della Repubblica presso la Corte d’Appello di Cagliari.

I militari della locale stazione hanno rintracciato l’uomo e condotto in Caserma. Dopo le formalità di rito è stato associato alla casa circondariale di Badu e Carros dovendo espiare la pena di 3 mesi, per i reati di Rapina e sequestro di persona.

