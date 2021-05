Denunciati due giovani dai carabinieri di Budoni.

Non si fermano le truffe in Sardegna che nell’ultimo periodo hanno subito un aumento, trainate soprattutto anche da quelle online. Proprio in questi giorni i carabinieri della stazione di Budoni hanno denunciato in stato di libertà due giovani.

Si tratta di un 27enne e un 26enne napoletani. I militari dopo le indagini hanno accertato che i due hanno sottratto da una carta postepay la somma di 2.467 euro riuscendo a farsela accreditare su due conti di gioco online.

Un episodio analogo è stato scoperto anche a Dorgali, dove i carabinieri della locale stazione hanno deferito in stato di libertà S.P., 61enne dorgalese, il quale, trovata una carta bancoposta e l’ha utilizzata per saldare alcune bollette per un totale di 29 euro.

(Visited 556 times, 561 visits today)