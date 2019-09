Saranno installati i un nuovi misuratori elettronici.

Mercoledì 4 settembre i tecnici di Abbanoa eseguiranno un importante intervento di manutenzione straordinaria nei serbatoio di Punta Li Turchi – Agrustos.

Nel dettaglio saranno installate delle nuove apparecchiature di misurazione elettronica sulle condotte in ingresso e in uscita all’impianto che consentiranno di gestire in tempo reale la quantità d’acqua in entrata alle vasche d’accumulo e distribuita nelle reti idriche del centro storico. A beneficiarne sarà l’intero sistema idrico al servizio delle utenze.

I lavori saranno eseguiti dalle 9 alle 13. Durante questa fascia oraria l’erogazione all’utenza sarà necessario effettuare una chiusura dell’erogazione. Le squadre di Abbanoa eseguiranno tutte le manovre necessarie per limitare i disservizi. Qualsiasi anomalia potrà essere segnalata al servizio di segnalazione guasti di Abbanoa tramite il numero verde 800.022.040 attivo 24 ore su 24.

