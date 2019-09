Le domande di partecipazione al concorso pubblico.

Il Comune di Tempio comunica che sono riaperti per 30 giorni – a decorrere dalla data di pubblicazione del presente bando all’Albo Pretorio on line dell’ente – i termini per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso pubblico, per titoli ed esami, ai fini dell’assunzione a tempo pieno ed indeterminato nell’anno 2020, di un ulteriore agente dei polizia locale, cat. C – posizione economica C1, con riserva aimilitari volontari in ferma breve o prefissata ed agli ufficiali di complemento in ferma biennale oprefissata, delle tre Forze Armate, congedati senza demerito anche al termine o durante lerafferme contratte.

La domanda di ammissione, redatta in carta semplice, deve essere indirizzata a “Comune diTempio Pausania – Ufficio Servizi al Personale” e presentata entro il giorno 29/09/2019

