I controlli dei carabinieri a Budoni.

Continuano i controlli del Nucleo carabinieri dell’ispettorato del lavoro di Nuoro e del comando provinciale in materia di legislazione sociale e sicurezza.

Durante una di queste verifiche i militari hanno deferito in stato di libertà all’autorità giudiziaria competente il titolare di un’impresa edile a Budoni, resosi responsabile di non aver assicurato a ciascun lavoratore occupato una formazione sufficiente ed adeguata in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

