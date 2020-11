I controlli dei carabinieri a San Teodoro.

Continuano i controlli da parte dei carabinieri dell’Ispettorato del Lavoro di Nuoro sul rispetto della sicurezza nei luochi di lavoro, che dopo aver denunciato un imprenditore edile a Budoni sono intervenuti anche a San Teodoro.

I militari hanno deferito in stato di libertà all’autorità giudiziaria competente il titolare di un’impresa edile, per non aver reso sicuro nell’area del cantiere il movimento e il transito degli operai impegnati al lavoro, per non aver utilizzato, nei lavori in quota, ponteggi o idonee opere provvisionali atte ad eliminare i pericoli di caduta di persone e di cose dall’alto.

Inoltre i carabinieri hanno accertato anche l’inosservanza del protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contenimento della diffusione del Covid-19 nei luoghi di lavoro oltre che all’omessa consegna al personale occupato in cantiere di apposita tessera di riconoscimento.

(Visited 200 times, 214 visits today)