Simba La Rue e Ernia chiudono la stagione con il botto a Budoni, attesi al Maracuja

I rapper italiani si esibiranno al Maracuja Club di Budoni.

Simba La Rue e Ernia Chiusura di stagione col botto per il Maracuja Club di Budoni, la discoteca più grande del Nord della Sardegna, che ospiterà nell’ultima settimana di agosto Simba La Rue e Ernia. Appuntamento sabato 24 agosto con Simba La Rue, rapper italo-tunisino, cresciuto tra Francia e Italia, la cui musica è tormentata come lo è anche la sua vita da giovane trapstar tra grandi successi di pubblico e problemi con la legge.

Closing party sabato 31 agosto con Ernia che, dopo aver raggiunto il successo con il brano “Superclassico”, ogni canzone che lancia diventa una hit radiofonica cantata da migliaia di giovani ed adulti.

Si conclude così una stagione che ha visto migliaia di giovani richiamati da Mambolosco, Neima Ezza, Tony Boy, Villabanks e Artie 5ive, Il Pagante, Don Pero, Rondodasosa, e i party di successo come lo SBAM! Jova Beach Party e il format Indie Power.

Come consuetudine del Maracuja Club, il divertimento si accompagna alla sicurezza: il club anche per quest’anno metterà a disposizione dei pullman riservati per accompagnare i suoi clienti da e per le principali città (Nuoro, Siniscola, La Caletta, Olbia, San Teodoro ed il centro città di Budoni), evitando così il rischio di incidenti stradali.

