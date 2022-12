Violento scontro fra auto sulla statale, 2 feriti: traffico in tilt

L’incidente al bivio per Agrustos.

È di 2 feriti il bilancio di un incidente stradale avvenuto questa sera, intorno alle 18, poco prima del bivio per Agrustos, a Budoni. Per cause in fase di accertamento, due auto si sono scontrate provocando il ferimento di altrettante persone.

Sul posto, all’altezza del chilometro 281 nella statale 125, sono intervenute due ambulanze del 118, che hanno trasportato i contusi in ospedale. Le loro condizioni non destano preoccupazione. Presenti anche gli agenti della polizia stradale di Siniscola, che hanno proceduto agli accertamenti tecnici e viabilità, e i vigili del fuoco per le operazioni di messa in sicurezza.

