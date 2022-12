Un tocco di Natale nella piazza di Calangianus, piantati i ciclamini rossi

L’intervento di riqualificazione a Calangianus.

A volte basta poco per rendere più bello un luogo. Ne è un esempio il recente lavoro di riqualificazione in piazza Angioy a Calangianus, fatto dall’amministrazione comunale. Nell’aiuola sono stati piantati ciclamini rossi, dando così un tocco di Natale alla piazzetta.

Il lavoro di piantumazione del verde è stato concluso la mattina del 23 dicembre, appena in tempo per le Feste. A darne notizia il sindaco Fabio Albieri, che ha annunciato la conclusione del piccolo intervento. “Ringrazio la ditta Arte e Progetto di Pietro Pasella per i lavori di piantumazione della aiuola e il sugherificio Aeffe dei Fratelli Mariano per averci fornito gratuitamente il substrato in sughero. Ringrazio, inoltre, il consigliere delegato al Verde Pubblico Davide Inzaina per l’ottimo lavoro”, ha detto il primo cittadino.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui