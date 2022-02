La segnalazione di una presunta violenza sessuale a Budoni.

A Budoni, nell’ultima settimana, non si parla d’altro. Una voce ricorrente. Insistente. Ed un mistero che sta diventando sempre più fitto, che ha già richiamato l’attenzione dei carabinieri. Una sospetta violenza sessuale su una ragazza minorenne sarebbe avvenuta la scorsa settimana all’interno dei bagni pubblici, in piazza Giubileo, pieno centro cittadino. A testimoniarlo un video, girato per caso proprio in quei momenti da un minore che rientrava a casa, in cui si sente distintamente una voce femminile chiedere aiuto.

La sera dei fatti in piazza Giubileo sarebbe intervenuta anche una pattuglia dei carabinieri di Budoni che, da quanto di apprende, avrebbe ispezionato sia i bagni che la zona circostante, senza tuttavia individuare nessuna persona. Ma da giovedì scorso, quando i fatti si sarebbero verificati, nella cittadina balneare il tam tam si è fatto insistente.

Molti genitori, preoccupati, si sono anche rivolti ai carabinieri per chiedere informazioni. Dalla caserma di via Trieste non trapela, però, nulla sulla vicenda, nemmeno se sia stata presentata formalmente una denuncia sull’accaduto. Si spera che a fugare queste voci possano arrivare in aiuto le immagini delle moltissime telecamere di sorveglianza presenti nella zona.