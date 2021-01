Il furto nella serata di ieri.

Nella tarda serata di ieri, durante i servizi di prevenzione della polizia di Stato di Cagliari gli Agenti hanno tratto in arresto un giovane cagliaritano, il quale, dopo aver rubato l’autovettura di un uomo si era dato alla fuga per le vie di Cagliari.

La richiesta di aiuto è arrivata al 113 da parte del proprietario del veicolo, che ha riferito di aver subito il furto in Piazza Medas da parte di due giovani ragazzi. Grazie alla descrizione fornita, gli agenti delle Volanti si sono messi subito sulle tracce dei due, intercettando poco dopo il veicolo all’altezza della rotonda di via Cadello.

Alla vista della volante, l’autovettura ha accelerato in modo repentino, dirigendosi ad alta velocità verso via Is Mirrionis. Vedendosi ormai alle strette, i due hanno deciso di abbandonare il mezzo nello sterrato di Tuvumannu, proseguendo la fuga a piedi, ma uno dei due che precedentemente era alla guida è stato bloccato poco lontano da lì.

Il 20enne cagliaritano è stato tratto in arresto per il reato di furto e riaccompagnato presso la propria abitazione in attesa dell’udienza direttissima prevista per questa mattina. Prosegue il lavoro dei poliziotti per identificare il complice del ragazzo.

