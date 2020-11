Spacciava eroina direttamente in casa, arrestato un 47enne

L’operazione della polizia.

La polizia di stato di Cagliari ha intensificato l’attività in tutte le zone dove è maggiore la concentrazione di spacciatori e fruitori. Proprio nell’ambito del contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti e nell’intento di non far sentire mai soli i residenti dei quartieri dove questo fenomeno è più sentito, gli agenti hanno effettuato una serie di controlli e perquisizioni nel quartiere Sant’Elia.

Già nei giorni scorsi gli investigatori dei Falchi avevano acquisito delle informazioni su un noto pregiudicato, con precedenti specifici in materia di stupefacenti, che aveva ripreso il commercio illegale dall’interno della propria abitazione.

I sospetti si sono rivelati fondati, La casa in Via Magellano di Andrea Muscas , 47enne di Cagliari, è stata tenuta sotto controllo verificando un continuo via vai di soggetti specialmente nelle ore notturne. La perquisizione domiciliare è servita per trovare le prove dello spaccio perché all’interno della casa è stata rinvenuta subito la somma complessiva di 2.305 euro nascosta in diverse zone dell’abitazione nonché materiale utile al confezionamento delle dosi.

Gli agenti, a conoscenza che il Muscas potesse occultare dello stupefacente anche all’interno di un circolo privato da lui stesso gestito e poco distante dalla casa, si sono ulteriormente insospettiti perché l’uomo, per poter raggiungere il piano terra del palazzo, ha insistito per prendere l’ascensore in modo da evitare agli agenti il percorso con le scale.

Occultate all’interno del passamano della ringhiera sono state rinvenute delle confezioni contenenti stupefacente circa 50 grammi di eroina in parte suddivisa in dosi pronte alla vendita.

Gli agenti sono passati poi alla cantina dove sono stati trovati un bilancino elettronico funzionante, una bilancia manuale con piatti sporchi di stupefacente, sei coltelli di varie dimensioni ed altro materiale per il confezionamento oltre a 1.735 euro suddivisi in banconote di piccolo taglio.L’uomo è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e trattenuto in attesa dell’udienza direttissima prevista per questa mattina.

