L’aggiornamento sulla situazione coronavirus a Tempio.

Sale il numero dei casi di coronavirus a Tempio. I nuovi casi positivi sono 34, mentre 13 sono le persone guarite, tra cui anche tre minori. Attualmente sono quindi 89 le persone positive ne comune.

Come per i precedenti casi, i nuovi positivi si trovano in isolamento e così pure sono stati isolati e posti sotto controllo tutti i loro contatti diretti. Il Comando di polizia locale, che quotidianamente si coordina con il Servizio di Igiene, ha immediatamente attivato il protocollo rifiuti per i soggetti positivi al tampone e per quelli in quarantena, disponendo i necessari controlli sul rispetto del divieto di allontamento dall’abitazione in violazione dell’obbligo di quarantena.

“Nonostante l’alto numero di nuovi positivi, dato da mettere in relazione all’elevato numero di tamponi effettuati, per quanto riguarda la situazione delle scuole, dopo essermi confrontato con il Servizio di Igiene, mi sento di tranquillizzarvi perché su 34 nuovi casi, ci sono 3 minori e un insegnante che si trovavano però, già tutti sottoposti alla misura della quarantena”, spiega il sindaco Gianni Addis.

Oggi intanto è tornata a scuola la classe sezione F della scuola dell’infanzia di via Episcopio. La classe 1 E della scuola primaria di San Giuseppe invece potrà rientrare a scuola domani 26 novembre, tranne due bambini che erano già risultati positivi.

“Dinanzi a questo ultimo importante aumento dei casi, invito tutti i miei concittadini e tutti coloro che per varie ragioni si trovino a Tempio, a essere estremamente prudenti e a osservare sempre tutte le misure di sicurezza. Ancora una volta, mi rivolgo, in particolare agli adolescenti, chiedendo loro di limitare i contatti e i momenti di condivisione da vivere comunque nel rispetto delle misure di sicurezza. Particolare attenzione per chi fuma. Ricordo che gli esperti sottolineano come il fumo, anche all’aperto, sia un importante veicolo di trasmissione del virus”, conclude il primo cittadino.

