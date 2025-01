Calangianus, pubblicata la graduatoria definitiva per 10 alloggi a canone moderato

Il Comune di Calangianus ha pubblicato la graduatoria definitiva per un totale di 10 alloggi a canone moderato. Ci sono i posti in 8 alloggi che si sommano ai due assegnati a dicembre.

“Un ottimo risultato raggiunto, del quale andiamo orgogliosi come Amministrazione – commenta il sindaco Fabio Albieri -. Nonostante le tante difficoltà che hanno caratterizzato il lungo percorso di realizzare e collaudo dei lavori. Colgo l’occasione, inoltre, per ringraziare l’ufficio tecnico del Comune per il lavoro svolto con impegno e dedizione, oltre ad esprimere la più grande soddisfazione per le famiglie alle quali verranno assegnati gli alloggi”.

