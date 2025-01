Monte Pino, arriva l’asfalto: ecco quando finiscono i lavori

La strada di Monte Pino sarà conclusa alla fine di giugno.

Dopo la Sassari-Olbia, il ponte di Monte Pino, un’altra infrastruttura importante per la Gallura si avvicina al suo traguardo dopo ben 12 anni. L’ultimazione dei lavori è stata fissata al 30 di giugno, con la stesura del manto stradale, ultima fase necessaria per dichiarare completati i lavori di ricostruzione della strada provinciale 38 bis.

Si chiude così una storia travagliata di una strada che è chiusa dal 18 novembre 2013, dopo quel crollo, a causa del Ciclone Cleopatra, che causò la morte di tre persone. I lavori per la ricostruzione del ponte sono stati travagliati, nonostante l’importanza dell’arteria, che collega Olbia con Tempio Pausania e i comuni dell’Alta Gallura.

Tuttavia oggi qualcosa si muove. La nuova pianificazione è stata delineata dall’assessore regionale dei Lavori Pubblici, Antonio Piu, nel contesto dell’apertura al traffico della Sassari-Olbia a quattro corsie. L’assessore ha sottolineato che i lavori, affidati alla ditta Vitali per conto di Anas, stanno procedendo rapidamente. Inoltre, ha annunciato l’intenzione di presentare in Giunta una delibera per trasferire direttamente ad Anas l’ultimo importo, inizialmente destinato alla Provincia Gallura Nord Est Sardegna.

