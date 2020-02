L’associazione ciclistica di Calangianus.

Se Gismondi fosse passato da qui di sicuro avrebbe riempito la borraccia di acqua di sorgente pura e incontaminata. Il grande campione, mito delle due ruote, vive nei ricordi degli appassionati di ciclismo. Sebastiano Sassu, calangianese emigrato anni fa in Lombardia é uno di questi.

Dopo aver fatto parte dell’associazione ciclistica dilettantistica, l’Amspo di Rho, una volta andato in pensione decide di ritornare al suo paese natale, per dedicare il suo tempo e la sua conoscenza alla corsa in bicicletta. Così nel ’96 fonda l’Amspo di Calangianus insieme agli amici di gioventù che non hanno abbandonato il piccolo centro gallurese. La sua dedizione costante, anche in veste di corridore, ha incoraggiato molti suoi concittadini ad avvicinarsi a questo sport.

Il prossimo anno si festeggeranno i 25 anni di attività sportiva, durante i quali non sono mancati premi e riconoscimenti. Si cita l’esempio di Laura Multineddu, prima ed unica donna ad aver vinto il campionato regionale di ciclismo su strada con la maglia dell’Amspo. Al momento l’associazione, con l’intento di allargare l’utenza ad un numero sempre maggiore di bambini e soprattutto bambine, che ad oggi hanno mostrato poco interesse verso le due ruote, ha in programma un corso di ciclismo per giovanissimi, di età compresa tra i 5 e 12 anni.

In questa fascia d’età, infatti, si ha la possibilità di allenare i campioni e le campionesse di domani o semplicemente si possono temprare i caratteri dei bambini più impacciati e timidi, migliorare il loro benessere psicofisico e la loro autostima. L’incarico di allenare i provetti ciclisti sarà affidato al nuovo maestro Massimo Taddei, nonché presidente uscente dell’associazione.

L’Amspo rimane aperta a partecipanti di quasi tutte le età, che vanno dai cinque agli ottanta anni, perché non si è né troppo piccoli né troppo grandi per praticare uno sport. Si adopera per fornire le tute di rappresentanza, ed i completi maglia pantaloncini versione invernale ed estiva. Riesce ad acquistare le attrezzature sportive e tutto ciò che serve per organizzare allenamenti e competizioni, grazie ai contributi degli sponsor e le piccole quote di adesione degli iscritti (30 euro l’anno).

I partecipanti possono scegliere tra varie discipline agonistiche: mountain-bike su percorsi sterrati, ciclismo su strada, down hill (percorsi in discesa), ciclo cross e bmx (con bici senza rapporti) La stagione sportiva parte dal mese di febbraio e si conclude nei mesi maggio/giugno con una manifestazione in memoria di Domenico Columbanu, ciclista morto prematuramente all’età di 35 anni.

(Visited 32 times, 32 visits today)