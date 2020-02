La soddisfazione di La Maddalena.

“Conosciuto come lo “chef dei poveri”, Dino, dà da mangiare a chi ha bisogno. Quando la solidarietà ed il volontariato sono l’espressione dell’anima. Che esempio per tutti. Un’isola con tante medaglie, evidentemente non solo al valor militare. Dino grazie. Tutta la città è orgogliosa di te“.

Sono le parole del sindaco di La Maddalena Luca Montella che racchiudono tutto l’orgoglio dell’isola. Dino Inpagliazzo, 90 anni, è stato premiato ieri dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, con il conferimento dell’onorificenza al Merito della Repubblica italiana.

Un maddalenino doc, Impagliazzo, nato sull’isola e poi cresciuto dall’adolescenza nella Capitale, dove attualmente vive e dove ha fondato l’associazione di volontariato Romamor allo scopo di sfamare i più bisognosi. Una missione nata vedendo i senzatetto della stazione Tuscolana, la quale riceve il sostegno di una decina di volontari che, insieme allo “chef dei poveri” provano a tendere la propria mano a chi serve aiuto.

