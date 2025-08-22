Anna Luciano compie 101 anni, fu la prima sindaca di Calangianus

Anna Luciano e i suoi 101 anni.

Fu la prima donna a ricoprire l’incarico di sindaco a Calangianus. Anna Luciano è riuscita a battere un altro traguardo: superare il secolo di vita. La donna ha compiuto ieri 101 anni ed è stata festeggiata da tutto il paese.

Oltre ad aver ricoperto l’incarico di prima cittadina, dal 1975 al 1979, zia Anna è stata molto attiva politicamente. Fu dirigente di Azione cattolica e fondò il Centro aiuto per la vita. E’ stata inoltre una maestra molto amata da numerose generazioni di calangianesi. “Ha donato la propria esistenza al servizio degli ultimi e del bene comune – ha dichiarato il sindaco Fabio Albieri, dedicandole un post -. Nell’interpretare il sentimento dell’intera Cittadinanza, a nome mio personale e dell’Amministrazione Comunale, con immutata riconoscenza, porgo a sig.na Anna i migliori auguri per il grande traguardo dei 101 anni di vita”.

Il primo cittadino Albieri è andato a far visita alla ex sindaca donandole una fascia tricolore. La festa del suo compleanno è stato un momento pieno di emozione per il piccolo paese gallurese, che tutela la memoria storica anche grazie ai tanti centenari che la tengono viva con i loro appassionanti racconti.

