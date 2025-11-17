Calangianus investe sul futuro, apre l’Asilo nido rinnovato

Sabato 22 riapre l’Asilo nido di Calangianus

Sabato 22 Novembre segnerà una data importante per la comunità di Calangianus col nuovo asilo nido comunale. Alle ore 11:00, l’Amministrazione Comunale, con l’hashtag evocativo #calangianusdomani, aprirà le porte della sua struttura più preziosa per il futuro: l’Asilo Nido Comunale, completamente trasformato da significativi interventi di riqualificazione.

L’inaugurazione non è solo la celebrazione della fine di un cantiere, ma il simbolo di un investimento strategico che pone i bambini e l’efficienza energetica al centro dell’agenda politica locale. L’asilo nido è stato infatti oggetto di una profonda opera di manutenzione straordinaria e efficientamento energetico, un binomio che risponde alle esigenze di un’utenza in crescita e alla necessità di edifici pubblici più sostenibili.

Le novità

Il progetto di rinnovamento ha dato vita a una struttura moderna, concepita per essere un ambiente stimolante e sicuro, in linea con le più attuali pedagogie per la prima infanzia:

Spazi riorganizzati e funzionali: l’assetto interno è stato ripensato per massimizzare la fruibilità e creare aree dedicate al gioco, all’apprendimento sensoriale e al riposo, superando le vecchie logiche strutturali.

Sicurezza e accoglienza: l’attenzione al dettaglio si è tradotta in nuovi arredi, più ergonomici e sicuri, e nell’introduzione di giochi innovativi, essenziali per lo sviluppo cognitivo e motorio dei bambini.

Efficienza energetica: probabilmente, l’intervento include l’installazione di un cappotto termico, la sostituzione degli infissi e l’eventuale implementazione di impianti fotovoltaici (anche grazie a fondi PNRR), riducendo drasticamente i consumi e i costi di gestione. Questo non solo è un beneficio economico per la comunità, ma un concreto esempio di responsabilità ambientale insegnato fin dalla più tenera età.

Questa riqualificazione è particolarmente sentita a Calangianus, dato che la struttura rappresenta un punto di riferimento essenziale per le famiglie lavoratrici del territorio, dimostrando l’impegno dell’Amministrazione a garantire un servizio di qualità e una capienza adeguata.

L’invito alla partecipazione rivolto a tutta la cittadinanza non è formale. L’apertura dell’asilo nido è un evento che coinvolge il futuro del paese e il benessere delle giovani famiglie. L’Amministrazione attende una partecipazione numerosa per condividere un momento che è la diretta conseguenza di un lavoro di squadra e dell’utilizzo virtuoso delle risorse a disposizione per innalzare la qualità della vita comunitaria.

L’inaugurazione del 22 Novembre alle 11:00 non è solo un taglio del nastro; è la riconsegna ufficiale di un bene comune rinnovato, più bello, più sicuro e più rispettoso dell’ambiente, proiettando Calangianus verso il domani che si desidera.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui