Lutto a Tempio per la morte del bambino di Calangianus

La morte del bambino di soli 4 anni a Calangianus sconvolge anche la comunità di Tempio. “La terribile notizia della prematura scomparsa del piccolo Marcello lascia sgomenti tutti noi – scrive il sindaco Gianni Addis -. Dinanzi a una simile tragedia, tutta l’amministrazione comunale, il Consiglio, e l’intera Città di Tempio, si stringe intorno ai suoi genitori Elisa e Francesco e alle famiglie Mastino e Azara. In un abbraccio commosso e addolorato, unendoci attoniti alle numerose testimonianze di affetto e cordoglio espresse”.

La notizia della scomparsa del piccolo Marcello ieri ha raggelato la comunità di Calangianus. “Insieme all’amministrazione comunale ed all’intera comunità di Calangianus – ha comunicato il sindaco Fabio Albieri -, ci stringiamo al grave lutto ed all’immenso dolore che ha colpito la famiglia per la scomparsa del piccolo Marcello”.

Anche il mondo del calcio tempiese è rimasto sconvolto da questa piccola vita spezzata sul nascere. “Il presidente Salvatore Sechi, la dirigenza, staff, giocatori e tutta la Società, si uniscono al cordoglio cittadino per il grave lutto che ha colpito la comunità tempiese – scrive l’Us Tempio -.Siamo vicini alla famiglia di Marcello, piccolo angelo volato in cielo troppo presto”.

