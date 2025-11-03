Dolore a Olbia per la scomparsa di Davide Derosas, aveva 63 anni

Il dolore per la scomparsa di Davide Derosas a Olbia.

Olbia piange la scomparsa di Davide Derosas, venuto a mancare all’età di 63 anni. La notizia è stata diffusa dai familiari, che ricordano con affetto il fratello Salvatore insieme a Maria Teresa e gli amati nipoti Riccardo e Mario, oltre a tutti i parenti.

I funerali saranno celebrati domani, martedì 4 novembre, alle 10:30, nella chiesa parrocchiale della Sacra Famiglia, con partenza dalla Casa Funeraria La Pax Braccu di Olbia. Dopo la cerimonia, il feretro proseguirà per il nuovo cimitero cittadino, dove sarà tumulato. La città si unisce al dolore della famiglia, ricordando Davide per la sua presenza e il legame affettuoso con parenti e amici. La celebrazione funebre rappresenterà un momento di raccoglimento e di omaggio alla sua memoria.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui