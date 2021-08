La prima auto elettrica a Calangianus.

E’ sempre più green il comune di Calangianus. Dopo il progetto delle stazioni di ricarica delle auto, è stata consegnata la prima vettura elettrica per i dipendenti dell’ente.

Cittadina ecosostenibile, è questo il futuro di Calangianus, dove nel mese di marzo l’amministrazione comunale aveva installato due colonnine per le auto elettriche per ricaricare 4 auto elettriche contemporaneamente. L’iniziativa rientra nell’ambito del progetto di efficientamento energetico del municipio e più in generale degli edifici pubblici, finalizzato al risparmio energetico e al rispetto dell’ambiente.

