Le nuove colonnine per le auto elettriche a Calangianus.

Calangianus è sempre più green. Il Comune ha installato in centro, nei giorni scorsi, due colonnine per le auto elettriche, che potranno ricaricare 4 auto elettriche contemporaneamente. Il progetto prevede anche la fornitura delle auto elettriche per il municipio, di cui una è in dirittura di arrivo.

Una nuova sfida, insomma, per un’amministrazione comunale attenta alla green mobility. “Questi interventi rientrano in un piano più generale che vedono un programma di efficientamento degli edifici comunali già in atto – ha spiegato il primo cittadino Fabio Albieri -, che avranno il costo di 1 milione di euro”.

(Visited 125 times, 125 visits today)