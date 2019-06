L’intervento il 27 e 28 giugno.

L’Amministrazione Comunale di Calangianus ha programmato vari interventi per la disinfestazione di gran parte del centro abitato.

Il 27 e 28 giugno, mediante il supporto di una ditta altamente specializzata, si procederà alla disinfestazione di gran parte del centro abitato da zanzare, pappataci e topi. L’Ufficio Tecnico ha individuato le aree dove intervenire, la ditta incaricata interverrà alle prime luci dell’alba. Alcune piazze rimarranno chiuse per garantire le corrette lavorazioni.

Alcune delle vie e delle piazze dove si interverrà: Piazza Mazzini, Piazza Marconi, Piazza Columbano, Via Campo Sportivo, Via Grazia Deledda, Piazza Cassitta, Piazza Padre Pio, Parco Giochi “La Vignareddha”, Parco Giochi “Siddaiu”, Parco Giochi Via Olbia, Via Madrid, Via Lu Pino, Via Cagliari, Via Firuccia, Via Aldo Moro, Via Dessy, Via Gemma Galgani.

