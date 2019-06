I costi di una vacanza da sogno in Costa Smeralda.

Per chi vuole fare la vita da nababbo ma non si possiede uno yacht di proprietà, c’è sempre la possibilità di noleggiarlo per godersi un week end o un periodo più lungo in Costa Smeralda. Si va dalle piccole imbarcazioni, a quelle più grosse che possono contenere più di 10 ospiti.

Alcuni servizi, reperibili online, offrono il noleggio di una barca che ti farà fare una vita da sogno. Ovviamente, i prezzi non sono alla portata di tutti. Su Sardinia boat charter, per un’ imbarcazione di 11 metri che può ospitare fino a 8 persone sono previsti una serie di canoni di locazione. Si va dai “modici” 900 euro per mezza giornata, ai 1200 euro per il mese di agosto. Un’intera giornata sullo yacht può costare dai 1000 euro ai 1600, mentre una settimana va da un massimo di 9000 euro.

Quelli citati fanno riferimento a soluzioni “più economiche”. I canoni per un mega yacht sono molto più alti. Su globesailor.it noleggiare un grande yacht va dai 14mila euro a settimana ai 50 mila. Ovviamente i prezzi sono riferiti in base ai confort e il numero degli ospiti che accolgono.

Ci sono barche che per una giornata richiedono un canone di locazione che va da un massimo di 5800 euro per una giornata, fino ai 35mila per un’intera settimana. Si parla di yatch da 24 metri. Se desideri una barca da 73 mt, Con l’agenzia Equinoxe yacht puoi arrivare a spendere 476.000€ in una settimana.

