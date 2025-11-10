Novità a Calangianus, cucina di ultima generazione per l’asilo nido

A Calangianus novità per la cucina nell’asilo nido comunale

Un passo verso l’innovazione e la sostenibilità: una cucina a induzione per l’asilo nido comunale a Calangianus. La nuova tecnologia garantirà pasti più rapidi, sicuri e attenti all’ambiente per i bambini.

Il Comune di Calangianus annuncia con soddisfazione una significativa innovazione per il suo Asilo Nido Comunale: l’installazione di una nuovissima cucina industriale a induzione di ultima generazione. Questo aggiornamento rappresenta un traguardo importante nel percorso intrapreso dall’amministrazione per offrire un servizio sempre più efficiente, sicuro e sostenibile ai più piccoli.

La scelta di adottare la tecnologia a induzione non è casuale, ma rispecchia la volontà di abbracciare i principi di sostenibilità e innovazione. Le cucine a induzione sono rinomate per la loro efficienza energetica, utilizzando l’energia pulita e riducendo gli sprechi rispetto ai sistemi di cottura tradizionali.

I benefici per l’Asilo Nido sono molteplici:

Rapidità di preparazione: La tecnologia a induzione permette una cottura più veloce, garantendo che i pasti siano pronti nei tempi ottimali.

Massima igiene e sicurezza: L’assenza di fiamme e la minore dispersione di calore aumentano significativamente la sicurezza in cucina. Inoltre, la pulizia e l’igiene delle superfici sono notevolmente semplificate.

Attenzione all’ambiente: L’uso di questa tecnologia contribuisce a una maggiore sostenibilità ambientale, in linea con le moderne politiche di gestione energetica.

L’investimento in questa “Cucina sostenibile” è un chiaro segnale dell’attenzione che il Comune riserva al benessere dei bambini e al progresso della Comunità in Crescita.

L’installazione è completata e l’Asilo Nido è ormai pronto per l’inaugurazione ufficiale. L’amministrazione invita la cittadinanza a partecipare all’evento per celebrare insieme questo importante traguardo che proietta la struttura verso il futuro.

